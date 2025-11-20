今シーズンもついに幕を下ろしたプロ野球。歓喜、涙、そして球場を揺らすような歓声--今年も数々のドラマが生まれました。 当WEBメディア「ラブすぽ」では、ユーザーの皆さまの声をもとに“今シーズン最も印象に残った名シーン”をピックアップ！ファンのリアルな視点から、プロ野球の魅力を振り返っていきます。 「何度も見返す一本」心を掴んだ、土壇場での逆転３ラン 今回寄せられた声は、