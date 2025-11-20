自民党の麻生副総裁は１９日、東京都内で「中曽根平和研究所」などが開いたセミナーであいさつし、「内閣を生んだ以上は育てていかねばいかんという決意を新たにしている」と述べた。総裁選で支持した高市首相（自民総裁）を支える考えを強調したものだ。「連立政権を取り巻く環境は決して楽観できるものではない」とも語った。