フィギュアスケーターでタレント・本田真凜が２０日、インスタグラムを更新。ピンクコーデを披露した。ピンクのニットを着て、ヒールの片足を上げてポーズを決める写真を添え「可愛いリップと合わせて久しぶりのピンク」と記述。「出雲でお仕事があり素敵なピンクのお花まで頂いちゃいました」と、花束を抱える写真も投稿した。ピンクのリップも紹介し、「そういえば昔は衣装も洋服も持ち物もピンクだらけだったような？？？