物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は11月2日に亡くなった広瀬叔功（よしのり）さんを取り上げる。＊＊＊「個人成績への欲がなかった」南海（現・ソフトバンク）の広瀬叔功さんは、彼こそ日本一のプロ野球選手だと称賛を浴びていた。1961年から5年連続盗塁王。72盗塁を記録した64年には打率3割6分6厘で首位打者にも輝く。この2タイトル同時獲得は、