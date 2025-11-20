【SVリーグ】東京グレートベアーズ 0ー3 ウルフドッグス名古屋（11月13日・男子第4節）【映像】場内が静寂に包まれる異例の“名シーン”始球式男子バレーの始球式に登場した声優・宮野真守が人気アニメ『ハイキュー!!』に登場する高校生No.1セッターの名シーンを再現してみせた。場内から大きな拍手が巻き起こる中、まるで指揮者のように拳を握ってその“音”を止め、静寂の中で始球式が行われた。大同生命SVリーグ男子の第4節