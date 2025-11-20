¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½°ìÆüÌÜ¡þ19Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÚÉ¶¤Ø¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÎé¡×Èþ¤·¤¤¤ª¼­µ·49ºÐ¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹ÎÏ»Î¤Î¿¼¡¹¡¢¤µ¤é¤ËÅÚÉ¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÎé¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤ª¤è¤ÓÅÚÉ¶¤Ø¤Î¡È°Ú·É¤ÎÇ°¡É¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡ÖÃæÇ¯¤ÎÀ±¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤¾49ºÐ¡×¤È¶ÃÃ²¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÃÊÌÜ¸Þ½½È¬ËçÌÜ¡¦æÆ·æ¡Ê¼ÇÅÄ»³¡Ë¡£¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ê1976Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹49ºÐ¤ÎæÆ·æ¤Ï¡¢º£