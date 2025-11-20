今年3月、16歳未満の少女にわいせつな行為をした疑いで倉敷市児島の現場作業員の男（29）がきょう（20日）逮捕されました。 警察によりますと、男（29）は今年3月1日午後3時45分ごろ、男の車の車内で岡山県南部に住む10代の女性に対し、16歳未満の少女であることを知りながらわいせつな行為をした疑いが持たれています。8月に少女の親族から相談を受けた警察が捜査を行った結果、男の容疑を特定し、逮捕したものです。調べに対し