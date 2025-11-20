ｕｎｂａｎｋｅｄはストップ安ウリ気配。１９日取引終了後、第三者割当による第３回新株予約権を発行すると発表した。発行新株予約権数は３０万個（潜在株数３０００万株）で、希薄化率は議決権ベース（９月末時点）で最大２６８．２３％。調達資金約４３億円（手取り概算額）は金地金事業の拡大資金や子会社の事業資金に充てる。将来的な１株利益の希薄化を警戒した売りが膨らんでいる。 出所：MINKABU PRESS