東京精密が３営業日ぶりに反発している。米半導体大手エヌビディア が市場予想を上回る好調な売上高見通しを発表し、時間外取引で株価が上昇していることが刺激となっているもよう。また、１９日にスズキと電池開発における充放電試験業務の委託について合意したことを明らかにしたことも材料視されているようだ。 スズキが東京精に委託する業務は、次世代電池の技術開発に不可欠な充放電試験に関するもの。試験は東京