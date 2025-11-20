インプラント治療では、多くの患者さんが手術後の経過や生活上の制限などに不安を感じています。「手術直後の食事は何を食べたらいい？」「運動はいつから始められる？」などの術後に関する疑問は尽きません。そこで、インプラント手術後、インプラントが骨に定着するまでの経過と注意点について、クローバー歯科・矯正歯科あべの天王寺院の永井先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：永井 伸人（クロ}