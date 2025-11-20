日本通信はしっかり。１９日取引終了後、企業の法定保存文書の電子化や電子契約ソリューションを提供するペーパーロジック（東京都港区）と、電子署名法に基づく認定認証業務により発行する電子証明書を用いた当事者型電子契約サービスの事業化に向けた協業を開始したと発表した。スマートフォンで認定電子証明書を用いた当事者型電子契約が可能となることを目指す。 出所：MINKABU PRESS