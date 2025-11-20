【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が、11月19日、国立代々木競技場 第一体育館で『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の東京初日公演を行った。ライブ本編終了後には、二期生・河田陽菜の卒業セレモニーも開催。以下、オフィシャルレポートでは、セレモニーの模様を中心に届ける。 ■「これからも日向坂46を愛してください」（河田陽菜） この日のライブでは、卒業セレモニー