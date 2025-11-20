ウイングアーク１ｓｔはソフトウェアとサービスを通じて企業のデータ活用を支援。大企業を中心とした旺盛なＩＴ投資が追い風となっている。 １０月１５日に発表した２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算は、営業利益が前年同期比１７．２％減の４１億８００万円となったが、これは前期の大型案件の反動に加えて人件費などが増加したため。各クラウドサービスが好調に推移してい