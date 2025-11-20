中山間地域の課題解決を目指します。岡山県勝央町で自動配送ロボットの実証実験が行われました。 【写真を見る】自動配送ロボットの実証実験「人手不足や買物支援に」重さ20kgまで運べる小型車両と650kgまで運べる中型車両【岡山】 （秋庭記者）「こちらがトヨタ自動車が開発した自動配送ロボットです」【画像①】 実証実験が行われたのは重さ20キロまで運べる小型車両と650キロまで運べる中型車両の2台です。人口減少によ