「自然と調和する未来」をミッションに掲げるスキンケア＆フレグランスブランド「ROAlív（ロアリブ）」は11月20日より数量限定で、「マインドセンス ラブワージィ」を発売します。甘やかな果実と優美な花々が織りなす幻想的なグリーンフローラルノートが、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。■Fragrance Story「愛するに値するもの」ふっと消えてしまう雪のように、瑞々しく甘やかでありながら、手のひらに灯す愛のように