味噌汁の摂取頻度とがんリスクの関連について、日本を中心に複数の疫学研究が実施されてきました。特に胃がんと塩分摂取の関係は長年議論されており、また乳がんや大腸がんとの関連についても研究が進められています。ここでは現在得られている科学的根拠を整理し、バランスの取れた理解を深めていきます。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム