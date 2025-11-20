20日10時現在の日経平均株価は前日比1655.48円（3.41％）高の5万193.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1376、値下がりは179、変わらずは54と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を441.22円押し上げている。次いでＳＢＧ が231.64円、東エレク が167.46円、ＴＤＫ が82.48円、ファストリ が75.41円と続く。 マイナス寄与度は18.45円の押し下げで