20日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円09銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円58銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円19銭前後と1円05銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース