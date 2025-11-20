２０２６年北中米Ｗ杯に臨む４８チーム中、森保ジャパンを含む４２チームが出場権を獲得した。Ｗ杯北中米カリブ海最終予選最終節（１８日＝日本時間１９日）では、人口わずか１５万人のキュラソーが初のＷ杯切符を獲得。Ｗ杯史上最少国となる。また、４チームが本大会出場権を得られるＷ杯欧州予選プレーオフに参加する１６チームのポット分けがＦＩＦＡランキング順で決定。３大会ぶりの出場を目指している?世界１２位?の強豪