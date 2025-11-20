今朝(20日)にかけては、今シーズン一番の冷え込みになった所が続出。長野や福島では今シーズン初めての冬日(最低気温0℃未満)を観測。一時的に冷え込みが和らぐものの、朝晩は寒い日が多くなりそう。北海道でマイナス10℃台長野や福島で冬日昨夜(19日)から今朝(20日)にかけて、上空の寒気や放射冷却の影響で、全国的に冷え込みが強まりました。今シーズン一番の冷え込みの所も多くなっています。午前9時までに、全国のアメダス地