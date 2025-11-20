寒さが強まる冬になると、猫が過ごしやすいように暖房器具を準備する家庭も多いでしょう。今回紹介するのは、ホットカーペットの上で仲良く一緒にくつろぐ猫さんたちの様子。 どちらかが場所を独占するわけでもなく、スペースを譲り合い一緒に落ち着く姿がとても和やか。見ているだけで気持ちがほぐれていくようです。投稿はXにて、377.9万回以上表示。6.1万件を超えました。 【写真：猫用ホットカーペットを