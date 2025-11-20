フットサル女子日本代表・松本直美インタビュー（全２回中の後編）フットサル女子日本代表・松本直美 photo by Noto Sunao（a presto）松本直美は、日本女子フットサルのトッププレーヤーである。日本代表をアジア女王にけん引し、アイコンのひとりになった。日本女子フットサルの歴史にその名前を刻んだ。今年11月には、はじめて開催されるワールドカップで「世界一」に挑む。松本は、芸能事務所『ホリプロ』所属のタレント