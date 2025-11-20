現地12月5日にW杯組み合わせ抽選会国際サッカー連盟（FIFA）は20日までに、最新の国際ランキングを発表し、日本は前回から一つ上げて18位となった。これにより2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会では第2ポット入りすることが確定。未明に飛び込んだビッグニュースに、ファンからは「隔世の感しかない」「絶対メリット」といった声が上がっている。12月5日（日本時間6日）に行われる26年W杯の組み合わせ抽選会前、最後とな