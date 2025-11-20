フットサル女子日本代表・松本直美インタビュー（全２回中の前編）初のW杯に臨む photo by Noto Sunao（a presto）「"世界一をとった選手"になりたいです。はじめてとなるフットサル女子ワールドカップで、優勝した人に」松本直美は少し遠慮がちだったが、野心を隠さなかった。今年５月、中国でのアジアカップで優勝し、日本代表としてのワールドカップ出場権を得た。11月21日からフィリピンで開催される初のフットサル女子ワー