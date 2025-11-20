百本鳥居のライトアップの様子（中津万象園：提供） 丸亀藩主京極家の大名庭園として知られる中津万象園（丸亀市中津町）は、11月21日から24日まで園内の一部をライトアップします。 ライトアップするのは、正門から芝生広場を通って鳥居回廊をくぐり、樹齢約650年と言われる大傘松と母屋へと向かうルートです。 時間は午後5時30分から午後8時30分までで、入園料は500円（小中学生300円）です。