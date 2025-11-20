本日は、ボリューム満点！ コスパ抜群！ 地元民が足繁く通う定食屋「グリル三幸」をご紹介します！「グリル三幸」は、糸島の玄関口である筑前前原駅から徒歩6分程度の場所にあります。▲中は割と広く、入り口側の大きめのテーブルは8人掛け。たまたま隣に座った地元の人同士で話をしていて、心がほっこりしました。▲メニューは、定食からご飯物、麺類まで様々！どれもそそられる……！このご時世に、どれも1,000円を超えない、と