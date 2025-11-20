2024年と2026年に、自転車の罰則制度が大きく変わります（写真：eizan／PIXTA）【図表を見る】自転車のながら運転、酒気帯びの罰則通勤・通学の時間帯、街を見渡すと必ずといっていいほど目にする「自転車の逆走」。右側を堂々と走る人、信号を無視して横断歩道を突っ切る人、スマホを片手に操作しながらふらふらと進む人……。誰もが一度は目にしたことがある光景でしょう。「車じゃないし、事故になっても軽いだろう」「歩行者よ