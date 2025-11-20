コスプレーヤーえなこ（31）が19日までに、インスタグラムを更新。グラビアアイドル南あみ、東雲うみ(29)とのショットを投稿した。えなこは「あみえなこうみの3人グラビア」とコメントし、ビキニを着用しての集合写真を投稿。3人はカラフルなビキニを着用し、美ボディーと笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「皆、デカ」「3人とも皆かわいい」「尊い」「美人ばかり」とコメントが寄せられている。