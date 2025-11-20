タレント鈴木奈々（37）が19日、インスタグラムを更新。モデルでタレントの益若つばさ（40）とのツーショットを公開した。鈴木は「この間、益若つばさちゃんと遊びました」と報告。「つばさちゃん家で息子さんも一緒に鍋を食べました」と明かし「息子さんは小顔でめっちゃイケメンなのよ!」と続けた。また、益若とポーズを決めるツーショットを載せ「つばさちゃんもショートカットめっちゃ可愛かった金髪ショートは最強に可愛い