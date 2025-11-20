元TOKYO FMアナウンサーでフリーの柴田幸子（47）が19日までにインスタグラムを更新。運転免許証を公開した。柴田アナは「25年くらい前?に取った運転免許（マニュアル）は多分20年以上?ペーパーの道から逸れることなく順調にゴールド免許保持者となっていたのですが、、、今年のお誕生日の更新時にまさかの失念」と打ち明け「気づいた時には10日程期限を過ぎてしまっておりました、、え???焦りに焦ったわけですが半年以内であれば