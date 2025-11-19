とちぎテレビ １９日午前７時過ぎ、宇都宮市東原町の市道で、宇都宮市鶴田町の８６歳の男性の乗用車と道路を横断していた宇都宮東浦町の８５歳の女性が衝突する事故がありました。 この事故で女性が頭などを強く打って意識不明の重体です。宇都宮南警察署で詳しく調べています。