TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。"弾丸韓国旅"を振り返り、思い出写真を公開した。「だいすきな姐さんと、大切なおともだちと、韓国弾丸旅」「マイメロディがおっきく寝ているのを発見して一緒に悶えてくれる、だいすきな美里ねぇさん」とつづり、元同局アナで、現在はフリーアナの宇垣美里（34）との韓国旅行の様子を複数枚投稿。食事やサンリオキャラクターのグッズを持ったツーシ