19日夜、秋田市保戸野の住宅街でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、19日午後7時10分ごろ、秋田市保戸野通町で自転車に乗っていた20代の男性が市道上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは約5メートル、聖園学園短期大学まで約100メートルの場所で、短期大学の近くには幼稚園や保育園などもあります。保戸野鉄砲町