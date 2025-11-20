奈良の東大寺で、僧侶の学問の場だった「講堂」跡の調査結果が公表されました。東大寺で境内の整備事業に伴い行われている「講堂」跡の発掘調査。土台の規模が東西約６１ｍ、南北約３６ｍだったことが分かり、国宝「大仏殿」に次ぐ大きさだったことが裏付けられました。講堂は過去に三度焼失していますが、講堂の基礎部分にあたる「礎石」を動かした痕跡がなく、創建時と同じ規模の建物が再建されたことも分かりました。