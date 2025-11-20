【エルサレム共同】イスラエル軍は19日、ガザで兵士が展開する地域に発砲があったとしてガザ全域を空爆した。「停戦合意違反だ」と訴え、イスラム組織ハマスの拠点を標的にしたと主張した。ガザ保健当局によると25人が死亡した。10月10日の停戦発効後も軍の攻撃はやまず、停戦合意の形骸化が進む恐れがある。ハマスは声明で「イスラエルのネタニヤフ首相はパレスチナ人の虐殺を再開しようとしている。危険だ」と非難した。イ