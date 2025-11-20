「青春アミーゴ」の大ヒットから２０年。俳優・山下智久の近影に、ファンから多くの反響が集まっている。山下は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｗｉｎｔｅｒ」と記し、ニット姿のモノクロショットや、ロングコートを着こなしたスタイリッシュなブラックコーデを披露した。この投稿にファンからは「オールブラックコーデも決まりすぎです」「冬も当たり前にやまぴーはかっけーーーーーー」「いつも期待を遥かに超