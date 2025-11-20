ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が2026年夏に劇場公開だ。このシリーズは前作『トイ・ストーリー4』（2019）が賛否両論となったため、「『トイ・ストーリー3』（2010）で完結すべきだった」とする声も少なくない。 シリーズで原案や脚本を務め、今度の5作目で監督を務めるアンドリュー・スタントンの考えは異なっている