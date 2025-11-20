新型「軽スーパーハイトワゴン」登場へ！2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でBYD Auto Japan（以下、BYD）は、新型の軽BEV（電気自動車）「ラッコ」を世界初公開し、2026年夏に日本導入すると発表しました。この新型ラッコとは一体どのようなモデルなのか、その特徴についてBYDの商品企画部担当部長CKプロジェクトリーダーの田川博英さんに話を聞くことができましたので、レポ