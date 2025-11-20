ドジャースのロバーツ監督が19日、木下グループとのCM第2弾制作発表会に出席し、今季の大谷翔平選手の活躍をたたえました。大谷選手は今季、打者として自身キャリアハイのレギュラーシーズン55本塁打、投手としては14試合の先発で1勝1敗、防御率2.87の成績。ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズ第4戦で先発すると7回途中10奪三振無失点、打者としては3本のホームランを放つなど、二刀流の活躍でチームをけん引しました。日本