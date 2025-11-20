19日夕方、北秋田市脇神の秋田自動車道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと、19日午後5時ごろ、北秋田市脇神字ハケノ下の秋田自動車道上り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断するクマ1頭と衝突しました。運転していた北秋田市の60代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、衝突後、その場から立ち去ったとい