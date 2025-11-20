未就学児にラグビーの楽しさを体感してもらい競技普及を目指す日本ラグビー協会主催の「ラグビーキャラバン」が18日、北九州市八幡西区の「黒崎播磨陸上競技場inHONJYO」で行われた。近隣の幼稚園児約200人が元気いっぱい体を動かした。