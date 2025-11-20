福岡県芦屋町は18日、北九州市と公共下水道事業の維持管理の事務を同市に委託するための基本協定を締結した。来年4月の委託開始を目指す。人口減に伴う使用料の減少や技術職の不足などが課題になっており、市の支援で業務の効率化や経費削減につなげ、事業の継続性を確保する狙いがある。