損害保険ジャパン北九州支店（北九州市小倉北区）と、同社の保険代理店の自動車整備工場でつくる「AIRオートクラブ北九州支部」は18日、戸畑区のウェルとばたで、市社会福祉協議会が所有する車いす60台を点検・整備した。10年ほど前から続ける社会貢献活動の一環。