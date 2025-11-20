「肥満症」や減量法の正しい理解を目的にしたセミナー「その肥満、肥満症かも！」が9日、福岡県久留米市の久留米商工会館であった。日本イーライリリー、田辺三菱製薬が主催。第1部では、久留米大医師の野村政壽さんと新古賀病院医師の明比祐子さんが講演。「肥満症」はただ太っている状態である「肥満」とは違い、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの健康障害を伴うことや治療対象であることを説明。「食べ過ぎによるものだけで