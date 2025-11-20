ロシアの侵攻が続くウクライナで兵士や民間人の精神的ケアにあたる精神科医が来日し、福岡県久留米市旭町の久留米大医学部で講演した。兵士らの心的外傷後ストレス障害（PTSD）などの症状について、学生や医療従事者に報告した。