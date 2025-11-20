¹ñÆâ³°¤ÎÂçÆ»·Ý¿Í18ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Öµ×Î±ÊÆ¤¿¤Þ¤¬¤ëÂçÆ»·Ý¡×¤¬15¡¢16Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÏ»¥ÄÌçÄ®¤Îµ×Î±ÊÆ¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶Ï»³ÑÆ²¹­¾ì¤Ê¤É6²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£