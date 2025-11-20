西日本政経懇話会11月例会が18日、福岡県久留米市内であり、共同通信社編集委員兼論説委員の佐藤大介氏が「李在明政権の今後と日韓関係」と題して講演した。要旨は次の通り。韓国では政権交代し、李在明政権が発足した。李氏は赤貧で、小学校卒業後は少年工として工場で勤務しており、権力や富に強い執着があるとされる。過激な発言で「韓国のトランプ」とも言われたが、人心掌握にたけた人でもある。ただ、理念や本心は読み切