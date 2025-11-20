昨年度の選手権予選の準々決勝で聖望学園に敗れ、涙をのんでから一年。昌平が準々決勝をPK戦、準決勝を延長戦の末に勝利し、決勝では武南を相手に苦しみながらも、後半アディショナルタイム２分にMF長璃来が劇的な決勝弾を挙げ、２年ぶり７回目の選手権出場を手にした。「ゴールやアシストという数字こそ残せなかったのですが、チームにプラスになる働きができたと思っているので、これまでの予選とは全然違います」１年時から