11月19日午後、静岡県焼津市で横断歩道を渡っていた6歳の小学生男児が軽ワゴン車にはねられけがをする事故があり、軽ワゴン車を運転していた男が現行犯逮捕されました。 過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡市清水区田町に住む会社員の男（50）です。警察によりますと、男は19日午後2時半頃、軽ワゴン車で走行中に、焼津市内の中学校前にある横断歩道を渡っていた小学生男児（6）をはね、右半身を打つ軽いけがをさせた疑い