広島市西区の市道でパトカーに追跡されていた車がトラックと軽自動車に衝突し、その後も逃走を続けています。 １９日午後３時半ごろ、広島市西区の市道でパトカーに追跡されていた車が赤信号を無視して高速で逃走し、赤信号で停止していたトラックと衝突しました。 さらに追い越し際に前方を走行していた軽自動車と衝突しました。 警察によりますと車の運転手は男とみられ、目をそらすなどの不審な動きが確認され、